أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة "جوش عتصيون" بمدينة الخليل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت بمدينة الخليل، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على منفذ العملية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، في خبرها المقتضب، إلى أن مستوطن (17 عاما) أصيب بإصابات خطيرة، ومستوطنة (19 عاما) أصيبت بإصابات متوسطة، جراء عملية دهس، بالقرب من مستوطنة إليعيزر بتجمع "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة الخليل، موضحة أن المستوطنين في المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وبأن الشاب الذي قام بعملية الدهس قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مطاردة له، حيث كان يقود سيارته بسرعة شديدة.