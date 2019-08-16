ضبطت جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا حاول تهريب 104 ساعات يد مزودة بأجهزة تتبع، و84 جهاز تتبع مخبأة بين طيات ملابسه، بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 923 القادمة من دبي، جرى الاشتباه في راكب مصري بدت عليه علامات القلق، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي"، فتلاحظ وجود أجسام معتمة فتم تفتيش حقائبه، عثر على 104 ساعات يد مزودة بأجهزة التتبع و84 جهاز تتبع مخبأة بين طيات ملابسه، وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة، وجرى تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.