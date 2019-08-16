قالت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير السلاح إن موسكو ستعرض أحدث طائرتين مخصصتين للتصدير، وهما المقاتلة "سوخوي- 57 إي" من أسرة الجيل الخامس، وطائرة النقل العسكري "إليوشين – 112 في.إي"، وذلك لأول مرة في معرض "ماكس - 2019 " للتقنيات الجوية.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أنه بناء على طلب الشركاء الأجانب، فإن الشركة على استعداد لإجراء عرض تقديمي لهاتين الطائرتين، وفتح صفحة جديدة في عملية ترويج أحدث المعدات الجوية الروسية في السوق العالمية، موضحة أن المقاتلة "سوخوي- 57 إي" متعددة المهام من الجيل الخامس، وطائرة النقل العسكري الخفيفة من طراز "إليوشين- 112 في إي" قد تم تزويدهما بجميع الوثائق المطلوبة للتصدير، وأن الشركة مستعدة لتسليم هذه الوثائق للعملاء الأجانب.

يذكر أن الجناح الخاص بشركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض "ماكس-2019"، يضم أكثر من 250 قطعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك 40 قطعة سيتم عرضها في المعرض لأول مرة، ومن بين هذه المنتجات العسكرية الجديدة معدات جوية وأجهزة إلكترونية ومحركات طائرات ومعدات المطارات. وتبدأ فعاليات المعرض الدولي للتقنيات الجوية " ماكس - 2019" نهاية شهر أغسطس الجاري بضواحي موسكو.