أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قراصنة خطفوا 8 من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية- أن قراصنة بالقرب من ميناء "دوالا" الكاميروني هاجموا سفينة الشحن"مارماليتا" التي ترفع علم "أنتيجوا وبربودا" وتعود ملكيتها إلى شركة دنماركية، واختطفوا ثمانية من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان مسؤولان في الأمن والمرفأ، أعلنا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الجمعة أن 9 بحارة صينيين و8 أوكرانيين خطفوا أمس الخميس في الهجوم على سفينتين تجاريتين نفذهما قراصنة في المياه الإقليمية للكاميرون.

وكان أحد هذين المسؤولين أكد عند إعلانه عن حادثة الخطف أمس الخميس، أن الهجومين نفذهما "على الأرجح" قراصنة نيجيريون.

وقال مسؤول في مرفأ دوالا لـ"فرانس برس"- طالبا عدم كشف هويته- إن "17 صينيا وأوكرانيا خطفوا"، موضحا أن "تسعة صينيين خطفوا على واحدة من السفينتين"، فيما أكد عضو في جهاز الاستخبارات طلب عدم كشف هويته، لفرانس برس هذه المعلومات.

وكان مسؤول أمني أعلن للوكالة الفرنسية، أن بحارة آسيويين وأوروبيين تعرضوا للخطف من سفينتهم الخميس قبالة دوالا (جنوب) في خليج غينيا، إلا أنّه لم يحدد عدد المختطفين ولا وجنسياتهم.

وتعد مياه خليج غينيا الأخطر في العالم، بحسب المكتب البحري الدولي، وفي غالب الأحيان، يكون المعتدون بحارة من نيجيريا، يقومون بعمليات الاختطاف والاحتجاز بهدف الحصول على أموال لإطلاق سراحهم.