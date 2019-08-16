قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن نحو 20 شخصا قتلوا خلال عمليات القصف والاشتباكات التي تشهدها مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بين الجيش السوري، والفصائل المسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - أن المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، شهدت عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين الجيش السوري وفصائل المعارضة وجبهة النصرة؛ ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا على الأقل في صفوف الطرفين منذ صباح اليوم.

وأشار "المرصد السروي"، إلى أن الجيش السوري شن 33 غارة جوية على كل من التمانعة، وخان شيخون، والركايا، وكفر سجنة، وترعى، والشيخ مصطفى، ومعرة حرمة، وحيش، ومحاور التماس جنوب إدلب.

جدير بالذكر، أن قوات الجيش السوري تمكنت في وقت سابق اليوم من استعادة السيطرة على بلدتي مدايا، وتل الأرجحي من قبضة مسلحي تنظيم جبهة "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي.