تمكن رجال الأمن بأحدي نقاط التفتيش الأمني بمدينة نويبع من القبض علي سيدة أثناء استقلالها إحدى السيارات الأجرة وبحوزتها 1.500 جرام من مخدر الحشيش .

تلقي اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من مأمور قسم شرطة نويبع، يفيد القبض علي سيدة وبحوزتها 11 قطعة، من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف جرام قبل ترويجها على عملائها، بجانب مبلغ مالي وهاتف محمول خلال عمليات التفتيش .

واعترفت المتهمة في التحقيقات بحيازتها المواد المخدرة بقصد الإتجار. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة للنيابة لتباشر التحقيق .