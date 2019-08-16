وزارة الدفاع العراقية: المعركة مع داعش باتت استخباراتية بحتة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن المعركة مع تنظيم "داعش"الإرهابي باتت استخباراتية بحتة وعلى ضوء تحديد الأهداف يجري التخطيط لها والقيام بعمليات نوعية"، مؤكدا أن الهدف من العمليات ملاحقة فلول "داعش" والتنظيمات الإرهابية في عدة مناطق عراقية.

ونفى اللواء الخفاجي - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - فشل قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع وكل الأجهزة الامنية في الحملات الأمنية والعسكرية السابقة التي تهدف للقضاء على "داعش"، موضحا أن الإرهابيين يختبئون بين المدنيين ويستفيدون من "قوانين الاشتباك الجديد"، التي تمنع القوات الأمنية من الاشتباك مع العناصر الإرهابية في ظل وجود مدنيين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، قرب مطار القيارة جنوب الموصل بالتنسيق مع الجيش العراقي.