نفذ حي المنتزه ثان بالإسكندرية، منذ قليل، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة للمطعم السوري الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" لصاحبه وهو يسيء إلى سيدة سكندرية تقطن بالطابق الأعلى للمطعم نتيجة مخالفات.

وقالت مصادر بحي المنتزه ثان، إنه لم يصدر للمطعم أي قرارات إزالة، غير أنه صدر قرار مخالفة بإزالة تندة بعد ورود عدة شكاوى، وذلك قبل 4 أشهر، مشيرة إلى أنه حاصل على التراخيص اللازمة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنه سبق بمعاينة مفتشي شؤون البيئة للمطعم للتأكد من مطابقته للاشتراطات البيئية وانتهت بتحرير محاضر لتسجيل الوضع بعد المعاينة.