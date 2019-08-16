استشهد فلسطينيا برصاص الاحتلال، اليوم الخميس، بدعوى دهس مستوطنين اثنين قرب مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة، إن الارتباط المدني أبلغها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب "عتصيون"، فيما أكدت مصادر محلية أن الشهيد هو علاء خضر الهريمي، 26 عاما، من سكان قرية أبو نجيم بمدينة بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

والشهيد هو أسير سابق قضى في سجون الاحتلال عامين، كما أنه أصيب في وقت سابق بنيران الاحتلال وعامل في مجال البناء ومتزوج ولديه طفل، وأضافت أن مخابرات الاحتلال استدعت عبدالسلام الهريمي شقيق الشهيد للتحقيق على حاجز (300) جنوب بيت لحم.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة مستوطنين اثنين بجراح خطيرة جراء عملية الدهس.

وذكرت مصادر عبرية أن شرطياً إسرائيلياً أطلق النار على السائق الفلسطيني بعد عملية الدهس، مضيفا أن المستوطن المصاب يبلغ، 17 عاما، في حين يبلغ عمر المستوطن الآخر، 19 عاما.