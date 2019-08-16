أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الخسيس الذي استهدف أحد المساجد في مدينة "كويتا" جنوب غرب باكستان، أثناء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل من بينهم إمام المسجد، وإصابة عشرات المصلين.

وأكد الأزهر الشريف أن سفك الدماء المعصومة في الأشهر الحرم وانتهاك حرمة بيوت الله وترويع المصلين والآمنين، يعد من الإفساد الكبير في الأرض، مشددًا على أن تلك الهجمات البغيضة التي تنتهك حرمة بيوت الله تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.