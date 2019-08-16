أصيبت طفلة رضيعة في الدقهلية، اليوم، بنزيف وارتجاج في المخ إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية "الخلالة" التابعه لمركز بلقاس.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي عن وصول الطفلة "عبير. ا. أ" عمرها سنة وشهرين، ومقيمة بقرية "الخلالة" مصابة بنزيف وكسر بقاع الجمجمة، ولسوء حالتها جري نقلها إلى المستشفى الدولى بالمنصورة "العام الجديد".

انتقل ضباط مباحث المركز إلي المستشفى وبسؤال والدتها "أمل . أ. ح" 28 سنة، ربة منزل في محضر الشرطة، أكدت أن الطفلة سقطت من على درج سلم المنزل أثناء اللهو، وهو ما أدى إلى إصابتها ولم تتهم أحد. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6016 لسنة 2019 إداري مركز شرطة بلقاس .