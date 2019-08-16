تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من القبض علي بلطجي يحمل سلاح أبيض "سيف" وصدادة حديد دائرية، قام بترويع المواطنين، بشارع الكومي، بمنطقة الهانوفيل، غربًا، وحطم العديد من الميكروباصات والسيارات الملاكي والتكاتك.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من أهالي شارع الكومي، يفيد بقيام بلطجي يحمل سيف ويرويع المواطنين ويحطم السيارات بالطريق العام.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، برئاسة المقدم محمد أبو مندور، إلي موقع البلاغ، وتم ضبط البلطجي، والتحفظ علي السلاح الأبيض "سيف" والصداده الحديد الذي كان بحوزته.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر رقم 22497 لسنة 2019 جنح الدخيلة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.