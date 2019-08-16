الالتزام بطلاء العقارات باللون البيج بدرجاته شرط أساسى للتصالح فى مخالفات البناء».. هذا ما أكده اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى اجتماعه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، اليوم ، لبحث آخر مستجدات استقبال الوحدات المحلية بالمحافظة طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

«راشد» لم يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بطلاء واجهات المبانى فقط، لكنه شدد على تقديم كل الدعم للمواطنين، وتسهيل جميع إجراءات استقبال طلبات التصالح وفحصها، لمساعدة الراغبين فى تقنين أوضاعهم، على الالتزام بالمدة المحددة قانوناً بـ6 أشهر، بدأت فى 9 يوليو الماضى، وتستمر حتى 9 يناير المقبل.

طلبات التصالح التى تستقبلها محافظة الجيزة فى تزايد مستمر، تتصدرها الطلبات المقدمة من سكان حى العمرانية، ما دفع المحافظ إلى التأكيد على ضرورة التسهيل على المواطنين فى مسألة سداد رسوم فحص الطلب، سواء نقداً أو بالطرق الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وتتراوح بين 500، و5000 جنيه.

"قاسم": تعليمات رئاسية للمحافظين باستمرار الحملة

شرط طلاء واجهات المبانى، لا يقتصر على الجيزة فقط، بل جميع المحافظات، فمجلس المحافظين بأكمله لديه تكليفات رئاسية باستمرار طلاء واجهات العقارات بالشوارع والمحاور وإعادة الوجه الحضارى للمدن والأحياء والقضاء على أى مظاهر للتلوث البصرى، وفقاً لمساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم.

وأعدت كل محافظة حصراً بالمبانى القائمة بالطوب الأحمر، بحسب تصريحات «قاسم» لـ«الوطن»، حيث تم التنسيق مع جهات مثل هيئة التنسيق الحضارى، وكليات الفنون الجميلة وخبراء الإسكان، لتحديد ألوان الطلاء، التى تناسب طبيعة كل محافظة والبدء منذ فترة فى أعمال الطلاء ببعض المناطق، والتركيز على العقارات الموجودة على الطرق الرئيسية والمحاور، ثم الشوارع الداخلية.

قانون البناء الموحد، حدد عقوبة من لا يلتزم بأعمال طلاء الواجهات، وفق المعايير المحددة، بحرمان العقار من إدخال المرافق والخدمات، من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، وأى عقار لا يلتزم أصحابه بطلاء الواجهات سيتم قطع الخدمات عنه.