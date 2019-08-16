كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد عن اعتزام الهيئة التوسع فى إنشاء عدد من مكاتب البريد فى المحافظات، والاستمرار فى خطة تطوير المكاتب القديمة، وذلك لاستيعاب الضغط على المكاتب، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً عبر المكاتب المنتشرة على مستورى الجمهورية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد تسير وفقاً للمعدلات الزمنية المقررة، مضيفاً أن الهيئة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة. وتابع أن عدد مكاتب البريد بلغ 3977 مكتباً على مستوى الجمهورية نهاية مارس الماضى، وتستهدف الهيئة الوصول بهذا العدد إلى 4 آلاف مكتب فى منتصف 2020، مؤكداً أن متوسط عدد السكان المخدومين من قبَل مكاتب البريد شهرياً بلغ 24.7 مليون مواطن.

وقال المصدر إن خطة تطوير مكاتب البريد تأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتولى تنفيذها الهيئة القومية للبريد لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة وجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى.