قال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن إقامة عروض أوبرا عايدة بالأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً، إضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبى سمبل بأسوان، المقرر حدوثها فى 22 من الشهر ذاته، رفعتا نسب الحجوزات السياحية المؤكدة بفنادق الأقصر خلال أكتوبر إلى نحو 100%.

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن المصريين الراغبين فى مشاهدة أوبرا عايدة، وحضور الظاهرة الفلكية للتعامد، حجزوا بالفنادق الثابتة والعائمة خلال تلك الفترة. وأشار إلى أنه «للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011 تسجل نسب الإشغال الفندقى بالأقصر وأسوان خلال الموسم الصيفى الحالى رقماً معقولاً رغم درجة الحرارة المرتفعة بالصعيد»، موضحاً أن السائح الأمريكى واليابانى عادا بقوة خلال هذا الموسم، وأضاف أن حجوزات الموسم السياحى الشتوى المقبل مبشرة حتى الآن، وتؤكد أن نسب الأشغال بفنادق الأقصر وأسوان خلال الفترة من أكتوبر المقبل، وحتى نهاية يناير 2020 ستكون مرتفعة للغاية. وأوضح أن هناك تضافراً بين القطاع السياحى الحكومى والخاص والمجتمع المدنى بالصعيد، لإعادة الأقصر كما كانت قبلة للسياحة العالمية، مشيراً إلى أن المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاربتا على الانتهاء من تطوير كورنيش الأقصر، ومن المنتظر افتتاحه رسميا، أول أكتوبر المقبل، كما سيتم الانتهاء من تطوير مرسى الفنادق العائمة بالمدينة خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى ضرورة وجود أماكن بالمراسى للسائحين من ذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد أن الأجندة السياحية بالأقصر وأسوان خلال الشتاء تتضمن إقامة فعاليات فنية وثقافية ورياضية من شأنها جذب أكبر عدد من السياح.