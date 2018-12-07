تفقد اللواء ياسر غنيم، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، المسار الملاحي بين الأقصر وأسوان، للتأكد من خلوه من العوائق ومتابعة أعمال التكريك لضمان سير الفنادق العائمة بدون مشاكل.

بدأ غنيم جولته بتفقد أعمال التكريك وصيانة المجرى الملاحي في موقع العمل بالمريس، وتأكد من تنفيذ أعمال التكريك ورفع الاختناقات الملاحية من خلال شركة الكراكات المصرية بموقع العمل بمنطقة المريس، لتطهير كافة المواقع المستهدفة لضمان سلامة الملاحة النهرية، في الموسم السياحي الحالي.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة، وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات ما بين محافظتي أسوان والأقصر.

وتأكد من إلقاء "الشمندورات" في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين أسوان والأقصر "65 شمندورة و180 عوامة"، لتحديد المسار الملاحي، وتأمين العائمات في المجرى الملاحي لنهر النيل.

وشدد على تكثيف أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية للخط الملاحي، وضرورة تحقيق السيطرة الكاملة نحو تنظيم تحرك العائمات السياحية من نقطة الانطلاق سواء من أسوان أو الأقصر.

وطالب غنيم بضرورة متابعة حركة العائمات في المجرى الملاحى النهرى، والالتزام بالمسار الملاحي المحدد والسرعات المقررة وبالغاطس المسموح به خلال هذه الفترة من العام، وحال عدم التزام قائدي البواخر يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة أو خلاف ذلك، لضمان سير العائمات السياحية فى الخط الملاحى المحدد لها.