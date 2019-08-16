شنت إدارة تموين والتجارة الداخلية بمنطقة غرب الإسكندرية، مساء اليوم، برئاسة خالد عبد الفتاح، عدة حملات في نطاق غرب، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لأحد المخابز، وتحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان عن مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز.

كما تم تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر توقف بدال تمويني عن العمل بدون أذن مسبق من التموين. ومن جانبه. وأسفرت حملة لإدارة تموين المنتزه في الإسكندرية عن تحرير محضر تجميع عدد 35 بطاقة تموينية، وتحرير محضر تصرف دقيق مدعم لعدد 99 شيكارة وزن الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضر تصرف فى عدد 7 شكاير دقيق مجمع وزن الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضر حيازة دقيق منتهي الصلاحية لعدد 7 شيكارة وزن الشيكارة 50 كجم.

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، ومازالت الحملات مستمرة لضبط المخالفين.