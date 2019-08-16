أستاذ إدارة محلية عن حملة عجلة لكل مواطن: "لازم يطلعوا رخص"

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن القانون يمنع قيادة الدراجات الهوائية للأطفال أقل من 8 سنوات.

وأوضح عرفة، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن القانون يمنع ركوب شخصين على دراجة واحدة، مشيرا إلى أن القانون يمنع أن يتعلق سائق الدراجة الهوائية بسيارة لزيادة سرعته.

ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أن القانون يمنع سير الدراجات الهوائية على الأرصفة، مشددا على أن القانون يلزم أصحاب الدراجات الهوائية بالحصول على تراخيص سير من الإدارة المحلية، مؤكدا أن تأجير الدراجات ممنوع لمن هم أقل من 21 عاما.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة، قريبا، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.