تنطلق، صباح غد السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الحاليّ.

وأكد عاطف سلامة، وكيل المديرية والقائم بعمل مدير المديرية، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للقصوى، بتوجيهات من الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، وطه عجلان، مدير المديرية، استعدادا لامتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بقسميه الأدبي والعلمي وشُكّلت غرفة عمليات، برئاسة وكيل المديرية والقائم بعمل مديرالمديرية وعضوية اللجنة الثلاثية، والدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم العام، وسلوى جلال، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، وأشرف إدريس، مدير إدارة الأمن، والسيد عبدالفتاح، مسؤول الاستراحات، والسيد نصر، مدير إدارة التعليم الثانوي ومسئول الأمن بوزارة الداخلية.

وأشار عاطف سلامة إلى أن الامتحانات ستجري في 12 لجنة على مستوى المحافظة، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، حيث يؤدي 7974 طالبا وطالبة الامتحانات وسط أجواء مناسبة ومناخ هادئ، وفق التعليمات الموجهة لرؤساء اللجان والقائمين على العمل داخل مقرات الامتحانات، كما تم تجهيز12 استراحة للملاحظين والمراقبين، وتوفير كل سبل الراحة بها.

واضاف أن رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تسلموا لجان السير منذ يوم الخميس الماضى وتم إعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب والمراقبين واتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمتعلقة بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع اعمال الغش وتوقيع العقوبات ضد الغشاشين وعدم التهاون معهم وكل من يحاول مساعدة الطلاب على الغش.