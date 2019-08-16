أصيب 7 مواطنين، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة في الكيلومتر 25 طريق مطروح - إسكندرية الساحي الدولي.

وأخطر اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، بالحادث فور وقوعه، اليوم، وانتقلت الشرطة إلى موقعه للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين السبعة إلى مستشفى مطروح العام وهم محمد محمود الشيال (51 عاما) من البحيرة، وتبين أنه مصاب بجروح بفروة الرأس والوجه وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد محمود الشيال (41 عاما)، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وفاطيمة أيمن الحسيني (9 أعوام) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتيام محمد محمود (18عاما) مصاب بجروح قطعية بالوجه وفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وزياد محمد الشيال (20 عاما) يعاني من اشتباه بكسر في الذراع الأيسر وسحجات وكدمات، ونورا محروس شرف الدين (38 عاما) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، ويوسف وليد محمود، مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتلقيهم العلاج.