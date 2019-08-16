تسجيل الدخول
الزمالك يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام ديكاداها

أحدث الأخبار

مكتبة سانت كاترين.. كنز ثقافي يحوي أهم مخطوط إسلامي في العالم

مكتبة سانت كاترين.. كنز ثقافي يحوي أهم مخطوط إسلامي في العالم

بالتفاصيل.. "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إيطاليا

بالتفاصيل.. "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إيطاليا

"التنمية المحلية" تدعو "سيدة الإسكندرية" للعودة لمنزلها بعد حل شكوى المحل السوري

"التنمية المحلية" تدعو "سيدة الإسكندرية" للعودة لمنزلها بعد حل شكوى المحل السوري

6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الفلسطيني

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الفلسطيني

"سموم الإسكندرية" يحذر من الاستخدام السيئ لمنظف الكلور

"سموم الإسكندرية" يحذر من الاستخدام السيئ لمنظف الكلور

اختيارات الوطن

مزاد لبيع محلات ومولات تابعة لـ"الإسكان".. التفاصيل في جلستين

مزاد لبيع محلات ومولات تابعة لـ"الإسكان".. التفاصيل في جلستين

"جثتان على جسر ترعة الجيزاوية".. القصة الكاملة لذبح موظف ابنتيه لشكه في سلوكهما

"جثتان على جسر ترعة الجيزاوية".. القصة الكاملة لذبح موظف ابنتيه لشكه في سلوكهما

أسباب سحب الفيزا كارد داخل ماكينة الصراف الآلي.. وطرق استرجاعها

أسباب سحب الفيزا كارد داخل ماكينة الصراف الآلي.. وطرق استرجاعها

الأمطار تتساقط في أسوان رغم "حر أغسطس".. البركة في "منخفض السودان"

الأمطار تتساقط في أسوان رغم "حر أغسطس".. البركة في "منخفض السودان"

100 مركز للأمام.. جامعة القاهرة تحقق تقدما تاريخيا في "شنجهاي"

100 مركز للأمام.. جامعة القاهرة تحقق تقدما تاريخيا في "شنجهاي"

القصة الكاملة لاستغاثة مسنة من مطعم سوري بالإسكندرية: "مش عارفة أعيش"

القصة الكاملة لاستغاثة مسنة من مطعم سوري بالإسكندرية: "مش عارفة أعيش"

الأكثر قراءة

عاجل