مجدي أحمد علي: ارتفاع سعر تذكرة السينما ساهم في زيادة إيرادات الأفلام

قال المخرج مجدي محمد علي، إن إيرادات شباك التذاكر لا تعني الأفضلية، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يكون شباك التذاكر هو المقياس الوحيد على جودة الأفلام.

وأوضح علي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ارتفاع سعر التذكرة ساهم في تقليل أعداد المشاهدين، وزيادة إيرادات الأفلام.

وأشار إلى أن أفلام الأكشن اكتسحت سوق السينما في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يشعر بأن هذه الأفلام ليست مصرية، لكنها مقتبسة من أفلام أجنبية، "مفيش الهوية المصرية في أفلامنا بصرف النظر عن نوع الفيلم".