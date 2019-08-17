الفنانة ميرفت وجدي تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

أحيت الفنانة الشابة ميرفت وجدي، حفلا غنائيا على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك.

قدم الحفل الإعلامي كريم أسامة، بحضور عددا من نجوم الفن، وقدمت خلاله عددا من أغانيها الخاصة، بينها: "بنت البلد، قلبها جامد، صورة منك، وبفتكرك، مش هين"، كما قدمت مجموعة أغاني لعدد من المطربين الكبار، بينها: "بنت بلاد للمطرب فارس، رمان خلاص انفرط للنجم الكبير محمد منير، مستنياك مع الملحن مودي سعيد على الجيتار، سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، يالي بتغيب عليا للمطرب محمد محي".

يذكر أن وجدي طرحت سابقاً كليب بعنوان "وبفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، ألحان محمد الهواري، توزيع zoom، وإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.