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ميتشو

أعلن رئيس نادي الزمالك، تولي الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، الإدارة الفنية للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، بعدما قدم الأخير استقالته من تدريب نادي أورلاندو الجنوب أفريقي.

وأكد رئيس النادي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المدير الفني الصربي لديه خبرات كبيرة في أفريقيا، وتم اختياره بعد الاتفاق بالإجماع من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المدير الفني.

عاجل.. رئيس الزمالك: الصربي ميتشو مديرا فنيا للفريق

كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن توصله لاتفاق رسمي مع نادي برشلونة الإسباني، على ضم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف البافاري.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي البافاري، أن الاتفاق ينص على انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوفهم، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء في نهاية مدة الإعارة.

بايرن ميونخ يعلن رسميًا عن التعاقد مع فيليب كوتينيو

الزمالك

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الزمالك أشرف بن شرقي "هدفين" وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد.

فيديو.. الزمالك يسحق ديكاداها بسباعية في ضربة البداية الأفريقية

أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته العارمة بفوز فريقه اليوم على نظيره ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "بنحمد ربنا طبعًا على المكسب وبشكر اللاعبين والجماهير على مساندته لينا".

عواد: الفوز بسباعية دافع قوي.. ولن أرد على هجوم مسئولي الإسماعيلي

أبدى طارق يحيى المدير الفني لفريق نادي الزمالك، سعادته الكبيرة بفوز فريقه العريض على ديكاداها الصومالي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب.

طارق يحيى: مشاركة شيكابالا فاجئت الجميع.. وعلينا النظر إلى النهائي من الآن