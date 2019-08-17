تستعرض "الوطن" أبرز فعاليات اليوم، السبت 17 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

"جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة 213 متهمًا من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، إلى جلسة 17 أغسطس، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

"جنايات المنيا" تستكمل محاكمة 148 متهما من عناصر جماعة الإخوان

تستكمل محكمة جنايات المنيا، محاكمة 148 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، متورطين في أحداث عنف بمركز سمالوط.

بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، اليوم.

وصول أول أفواج بعثة حج القرعة إلى القاهرة

تصل أول أفواج بعثة حج القرعة إلى القاهرة قادمة من مطار جدة.

قافلة طبية في وحدة "الشيخ عامر" الصحية

تنظم مديرية الصحة بالأقصر قافلة طبية في وحدة "الشيخ عامر" الصحية التابعة لمركز ومدينة القرنة، يتم خلالها الكشف على حالات في 12 تخصصا مختلفا تتضمن (عظام، أسنان، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة، جلدية، جراحة، الرمد، باطنة، أنف وأذن وحنجرة)، بالإضافة إلى تخصصات الصدرية، والمخ والأعصاب، وجراحة التجميل والتى تضاف لأول مرة في أعمال القوافل الطبية.

بدء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التدريب الصيفي لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز ولمدة شهر.

حفل مي فاروق على مسرح سيد درويش

تقدم النجمة مي فاروق، حفلا في الثامنة مساء، في إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا على المسرح المكشوف

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن الأسبوع الثاني من فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية.

الأهلي يواجه بيراميدز في كأس مصر

يلتقي فريقا الأهلي و"بيراميدز"، في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات بطولة كأس مصر لكرة القدم.

منتخب اليد المصري يقابل البرتغال في مونديال الناشئين

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للناشئين "تحت 19 عاما"، المقامة حاليا بمقدونيا.

المنتخب الوطني للهوكي يصطدم بنظيره الغاني

يواجه المنتخب الوطني للهوكي نظيره الغاني، وذلك في إطار التصفيات الإفريقية المقامة حاليا في جنوب إفريقيا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

النجم الساحلي يواجه الصفاقسي في نهائي كأس تونس

يلتقي فريقا النجم الساحلي والصفاقسي على ملعب "رادس" في نهائي بطولة كأس تونس لكرة القدم.

بدء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا آرسنال وبيرنلي، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا ساوثهامبتون وليفربول، نورويتش سيتي ونيو كاسل، استون فيلا وبورنموث، برايتون ووست هام يونايتد، ايفرتون وواتفورد، في الرابعة عصرا.. فيما يلتقي فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في السادسة والنصف مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

استكمال مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

يلتقي فريقا سيلتا فيجو وريال مدريد في الخامسة مساء، كما يلتقي فريقا فالنسيا وريال سوسيداد في السابعة مساء، ويواجه مايوركا وإيبار في الثامنة مساء، فيما يلتقي فريقا ديبورتيفو واوساسونا، فياريال وغرناطة، في التاسعة مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.