أعلنت المكسيك، أمس الجمعة، أنها ألقت القبض على مواطن أمريكي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات إرهابية، قبل أن تقوم بترحيله إلى الولايات المتحدة، وقال مكتب المدعي العام المكسيكي، إن جهاز الإنتربول كان أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي"، له للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم الإرهاب العنيف والإسلام المتطرف" على الإنترنت.

ويصدر الإنتربول النشرة الزرقاء لجمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه في ما يتعلق بجريمة ما، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية، وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن اسم الرجل هو "محمد أزهر الدين شهيبة".

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي، في بيان، إنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الجواتيمالية، وأضاف مكتب الإدعاء أن الرجل خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز ثم تم ترحيله بالطائرة الى واشنطن.

وتستخدم هذه المراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت حيث تقوم سلطات الهجرة المكسيكية بمعالجة قضاياهم.