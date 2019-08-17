قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع الصوب الزراعية في قطاع محمد نجيب يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف راضي أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

وسيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.