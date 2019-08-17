أعلنت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء اندلاع حريق في أحد الفنادق بجنوب البلاد.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، إنه جرى استدعاء رجال الإطفاء في وقت مبكر اليوم لإخماد حريق اندلع في فندق "طوكيو ستار" بمدينة "أوديسا" التي تقع على ساحل البحر الأسود في جنوب البلاد.

وأضافت أن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 3 ساعات لإخماد الحريق الذي اندلع على مساحة تبلغ نحو ألف متر مربع، ولم يذكر اليبان أي معلومات حول كيف بدأ الحريق أو عن عدد نزلاء الفندق، الذي يحوي 273 غرفة، وقت اندلاعه.