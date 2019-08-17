ماتيجي نخرج.. عمرو حسن في ساقية الصاوي وأسياد الزار على مسرح الضمة

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل مدحت صالح، على المسرح المكشوف بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، 8:30 مساء، وأسعار التذاكر 80، 120، 180 جنيها.

حفل ماريو وفرقته في رووم آرت سبيس في جاردن سيتي، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

أمسية شعرية لعمرو حسن، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وأسعار التذاكر 67، 107، 127 جنيها.

حضرة أسياد الزار "هيلينج ميوزيك"، على مسرح الضمة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

عرض مسرحية المتفائل،على المسرح القومي، 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.