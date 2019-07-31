"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

استاند اب كوميدي "الحزب الكوميدي"، على المسرح الذهبي، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه، حفل "مزاهر"، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان" 8 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

حفل "المزجنجية باند"، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي 8 مساء، وسعر التذكرة 57 جنيها.

مسرحية "أيام صفراء" في مركز الهناجر للفنون 8 مساء.