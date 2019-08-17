طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، بمراعاة المواطنين في أثناء التواجد في الأسواق الكبرى، مضيفا: "إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على إننا نعمل توازن، وإلا هندخل في سجال وده مش مناسب".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، "إحنا عايزين كلنا نتحرك مع بعض والكل يكون مبسوط المستهلك ياخد بسعر مناسب، واللي شغال في الصناعة يكسب هو كمان.. إحنا كلنا مع بعض لأجل خاطر المصريين".

وتابع: "إحنا شعب واحد وكلنا مصريين وكلنا بنحب بلدنا، ولكنا مصريين"، مشددا على العمل بآليات السوق في الأسواق المقرر للشركة الوطنية الدخول بها: "الأسواق اللي هتدخل فيها هحضر افتتاحها وعاوز المبردات والتلاجات زي الكتاب في العالم مابيقول، ولازم تنسق مع القائمين".

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.