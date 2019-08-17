قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي تنفذها الدولة، تجري في إطار قدرة الدولة، مضيفا: "الـ100 ألف فدان صوب تكفي 20% من الشعب المصري، حوالي 21 مليون شخص، ولكن معدلات الزيادة السكانية الـ20 مليون هيكونوا قليلين، إحنا بنواجه تحدي كبير أوي في النمو السكاني".

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها، على هامش حفل افتتاح عددا من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالإسكندرية: "نحاول قدر الإمكان اختيار الأماكن التي تحوي على الأعداد الضخمة من السكان، الإسكندرية والبحيرة حوالي 6 مليون، وكمان بنبني مدن جديدة هنا فكان لازم يكون في منتج يلبي اللي مطالب المدن الجديدة بشكل أو بآخر".

وأكمل: "لما بنيجي نقول للمزارعين تعالوا نعمل مشروع يحقق كفاءة في الأداء، طالما هيتكلف بيكون مش عاوز يدخل في المشروع، هو عاوز تعمله المشروع".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالإسكندرية، والتي تشمل 1300 صوبة زراعية ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بعد أن تفقد الرئيس السيسي مشروعات الصوب الزراعية صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بالطائرة الهليكوبتر.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضا مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات، التي يجري إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.