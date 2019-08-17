أكدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في بيان صحفي لها اليوم، أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سيكون غدٍا الأحد.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إن اختبارات القبول للمتقدمين مستمرة بمقر الجامعة في مدينة برج العرب لاختيار طلاب الدفعة الثالثة الراغبين في الحصول على مستوى علمي راقٍ بالتعاون مع الجانب الياباني في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية، حيث تشمل كلية الهندسة تخصصات، هندسة الكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوى الكهربائية - الهندسة الصناعية والتصنيع - هندسة الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات - هندسة مصادر الطاقة.

وتشمل كلية إدارة الأعمال الدولية تخصصات، المحاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية.

وأشار الدكتور الجوهري، إلى أن المقر الجديد والدائم للجامعة الذي تموله الحكومة المصرية بالكامل أوشك على الانتهاء تماماً وسيحظى بافتتاح رئاسي قريباً وطبقاً لجدول رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يولي أهمية خاصة لبناء الإنسان من خلال اهتمامه اللا محدود بالتعليم والصحة وحصول الجامعة المصرية اليابانية على دعم كبير إيماناً بأهمية التجربة اليابانية المتميزة والشراكة مع الدولة اليابانية الصديقة.

وجدير بالذكر، أن الجامعة تقدم منحاً دراسية كاملة لعددٍ كبير من الطلاب وتوفر بعثات دراسية إلى اليابان بهدف إعداد جيل جديد مؤهل يمكنه الإسهام في نقل الصناعة، والاقتصاد القومي للدولة المصرية.