انهيار جزئي بمنزلين خاليين من السكان بشوارع المحلة دون وقوع مصابين

وقع انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق، بسبب تصدعات وشروخ في الجدران، بمنطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وجرى فرض كردون أمني حول المنزلين، لتأمين أرواح المواطنين القاطنين في شارع صيام بذات المنطقة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور فسم شرطة ثان المحلة، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث واقعة انهيار منزلين خاليين من السكان بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية برئاسة واللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة الكبرى، ولمياء عبد اللطيف خليفة نائب رئيس الحي والأجهزة المعاونة إلى المنطقة، لمتابعة تطورات الحادث وتأمين أرواح المواطنين بالمنطقة ذاتها.

كما جرى فرض كردون أمني بالمنطقة ذاتها حول المنزلين، وتبين من المعاينة الفنية أنهما قديمين، وخاليين من السكان، وجارٍ رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات القانونية دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة التلفيات والخسائر.