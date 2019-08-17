منطقة الصفوة واستراحات الملوك والآثار القديمة، الصفات التي اشتهرت بها منطقة كينج مريوط الواقعة في جنوب غرب الإسكندرية، لتكون بعد ذلك أحدث رموز التعديات على أراضي الدولة والتي يتحدث عنها المسؤولون، ويذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه اليوم، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مطروح، ليأمر بعرض أمور تقنين تلك المنطقة عليه شخصيًا.

تشتهر المنطقة منذ القدم بجوها الجاف صيفا وشتاءً، تقل بها نسبة الرطوبة إلى أقصى درجاتها معظم أوقات العام، ليعتبرها أهالي الأسكندرية مشتى ومصيفًا دائمًا خلال شهور السنة، وتعد من أفضل أماكن الاستشفاء في العالم، كما أنها اشتهرت بالعديد من آثارها من العصور البطلمية والرومانية.

مخالفات البناء، تصدرت الحديث عن منطقة كينج مريوط، فقبل عامين، تحدثت النائبة إنجي مراد في كلمتها، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محافظ الأسكندرية، محذرة من تحول منطقة الكينج مريوط بحر العامرية، إلى منطقة عشوائية، بسبب مخالفات البناء.

"كينج مريوط" منطقة سكنية يسكنها أكثر من 500 ألف مواطن ومساحتها من 100 ألف إلى 150 ألف كيلو متر، وتتميز بطابع خاص لأنها منطقة هادئة، ولكنها بدأت تتحول إلى منطقة عشوائية، حسب حديث إنجي حينها، ما دفعها لتقديم طلب الإحاطة.

وقبل عام، وتحديدًا في يونيو 2018، كان محافظ الأسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وتحدث بشأن إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط، والتي كانت موضع طلب الإحاطة، حيث قال: "ما بني على باطل فهو باطل وتم بنائها على مخالفة قانونية"، مشيرًا إلى أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون قائلًا: "الفيلات تم بنائها بالتنسيق مع فاسدين في الحي، وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة الفيلات.. الفيلات تمت بنائها عبر فاسدين في الحي والقبض عليهم والرقابة الإدارية قبضت عليهم وأوصت بالإزالة".

وبشأن كون هذه الفيلات ساكنة قال المحافظ: "أصحاب الفيلات لديهم أماكن أخرى"، مشيرًا إلى أنه ضد أي إزالة للثرورة العقارية ولكنه مع تطبيق القانون، مطالبًا النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على الإشكاليات.

وفيما يتعلق بمذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء بشأن الأزمة قال المحافظ: "مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الإزالة"، مشيرا إلى أنه ملتزم بالقانون ويعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات قائلا: "معندناش محمود المليجي ولا فريد شوقي بالمحافظة، عندنا إلتزام بتطبيق القانون أي كان.. ومصر في حاجة لقانون التصالح بمخالفات البناء".

بينما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على ضرورة عمل محور ينهي التعدي على كينج مريوط، ليقول إن معنى ذلك أن "المحافظ وكل المعنيين بالدولة موضوع تقنيين الأراضي اللي اتاخدت من كينج مريوط متتعملش إلا ما تتعرض عليا لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، ولا يقنن الوضع في كينج مريوط إلا ما يتعرض عليا".