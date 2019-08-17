شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة حل مشكلة المقام ومشكلة سوق الحضرة على محور المحودية، مضيفا: "محدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس وإلا متبقاش دولة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الزراعية، بقاعدة محمد نجيب، "فيه محور اسمه أم زغيو.. عايزين نعمل محور ينهي التعدي على كينج مريوط، ومعناه إن المحافظ وكل المعنيين بالدولة موضوع تقنيين الأراضي اللي اتاخدت من كينج مريوط متتعملش إلا ما تتعرض عليا لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، ولا يقنن الوضع في كينج مريوط إلا ما يتعرض عليا".

وشدد السيسي: "الأراضي اللي اتأخدت دي اللي هنقبل التقنين لها الفلوس هاخدها كاش، ومش هعمل محور يكلفني مليارات وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها.. الكلام ده في مصر انتهى".

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.