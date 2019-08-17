وصل الوفد المصري ممثلا برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الخرطوم، لحضور توقيع اتفاق السودان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ويحتفل السودان، اليوم السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي، وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً.

ويحضر الحفل الرسمي، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من القادة في المنطقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق في بيان مساء أمس الجمعة: "وصل البلاد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي".

ويتغيب عن حفل اليوم، المجموعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان، وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام