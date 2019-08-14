هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هجري.

وثمّن السلمي عاليا ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية مُمثلة في الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج، التي سخرت واستنفرت جهودها لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنّ نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع، من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان، متمتعين بما وفرته لهم المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعتهم الدائمة وتوجيهاتهم الحثيثة للجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

كما ثمّن السلمي عاليا الخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير الإمكانيات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنّ النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي 1440 هجري، عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود، والتي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.