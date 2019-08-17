أعلنت الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية المستهلك الروسية "روسبوتربنادزور" في بيان، أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستحصل قريبا على مصل روسي جديد أطلق عليه اسم "ابيفياك إيولا" للقضاء على وباء الإيبولا الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص منذ بداية ظهوره في أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة الروسية، أنه تم طرح المصل الروسي الجديد خلال مؤتمر حول الإيبولا استضافته العاصمة الروسية "موسكو"، بحضور ممثلين من عدد من الشركات وخبراء منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالإضافة إلى عدد من خبراء الهيئة الروسية، مشيرة إلى أن المصل الجديد سهل الحفظ والنقل والاستخدام وأنه يقوى المناعة وأثبت فعاليته فى القضاء على هذا الوباء القاتل، كما أنه آمن وليست له آثار جانبية.

وتابعت الهيئة الروسية قائلة، إنها بصدد بحث عمليات تسليم المصل بكميات كبيرة ومن ثم استخدامه على الاراضى الكونغولية للقضاء نهائيا على الايبولا.

جدير بالذكر، أن الايبولا انتشر فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع أغسطس من العام الماضى متسببا فى وفاة ما يزيد على 1800 شخص حتى الآن.