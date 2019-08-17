قال الدكتور عبدالمنعم المنجي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن حملات مكافحة الكلاب الضالة أسفرت عن التخلص من 600 كلب ضال في أكثر المناطق حيوية وتجمع للمواطنين.

وأضاف المنجي، في تقريره عن نشاط المديرية خلال إجازة العيد الأضحى المبارك، أن حملات ضبط اللحوم في إطار الاستعداد للعيد، أسفرت عن ضبط 3 أطنان ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال تحرير 54 محضر مخالفة.

وأشار إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية تلقت عدد من الشكاوى والاستفسارات، بلغت10 شكاوى و34 استفسارًا، جرى التعامل معها.

وأكد أن إجمالي الأضاحي بلغ 506 ذبيحة بالمجازر، و410 خارج المجازر وتحت إشراف الطب البيطري.