قال رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان يوم تاريخي وبداية لمرحلة جديدة في السودان.

وأضاف آبي أحمد خلال حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم، "دعمنا الانتقال السلمي للسلطة في السودان والرحلة للوصول إلى اتفاق اليوم لم تكن سهلة".

وأكد آبي أحمد أن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم قائلاً "أوصي الشعب السوداني أن يكون حريصا على السلام".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم، على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

ويحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان"، ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى "الحرية والتغيير" بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد "المجلس السيادي"، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.