قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.

من جانبه، أعرب الفريق أول صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي، عن ترحيب السودان بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التوقيع، مشيدا بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان عبر العصور.

ووصل وفد مصري ممثلا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى الخرطوم، لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير".

ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى "الحرية والتغيير" بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد "المجلس السيادي"، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.