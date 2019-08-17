أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحمرايا وقرية بني سليمان الشرقية بمركز بني سويف شرق النيل، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهر غد، الأحد 18 أغسطس الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمغذي الكهرباء الذي يخدم المنطقة.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار، بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"الفصل المؤقت للخدمة " اتخاذ التدابير اللازمة، لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاعها.