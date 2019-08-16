لقي طالب ثانوية عامة مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا خلال استحمامه في مياه النيل، هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو، أمام عزبة جعفر بمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد تلقيه بلاغا من أهالي عزبة جعفر التابعة لمدينة الفشن، يفيد غرق طالب ثانوي من أبناء العزبة ويدعى" محمد . س .م" 17 عاما، أثناء ذهابه للاستحمام في مياه نهر النيل مع أصدقائه، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.

وتبين من التحريات الأولية أنه نظرا لعدم إجادة المتوفي السباحة، جرفه التيار، وفشل أصدقائه في إنقاذه والوصول إليه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.