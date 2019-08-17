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"التجمع" يحتفل بذكرى رحيل رفعت السعيد بندوات عن نضاله

"التجمع" يحتفل بذكرى رحيل رفعت السعيد بندوات عن نضاله

رهبنت 24 فتاة بدير الأمير تادرس في حارة الروم

رهبنت 24 فتاة بدير الأمير تادرس في حارة الروم

"الحرية والتغيير": سنعمل من أجل تحقيق السلام العادل في السودان

"الحرية والتغيير": سنعمل من أجل تحقيق السلام العادل في السودان

التعليم العالي: الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم غدا

التعليم العالي: الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم غدا

"مصائب قوم".. التوتر بين الهند وباكستان يضبط "مزاج" مصدري الشاي في كينيا

"مصائب قوم".. التوتر بين الهند وباكستان يضبط "مزاج" مصدري الشاي في كينيا

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