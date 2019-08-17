قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن اتفاق السودان اليوم هو اللبنة الأولى التي تسهم في بناء دولة تحقق تطلعات الشعب السوداني، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف الجبير، خلال حفل توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان اليوم، أن السعودية كانت ولا تزال مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره وساهمت في التوصل لاتفاق الشراكة بين الفرقاء السودانيين.

وأوضح أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين منوها إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة بما يكفي البلاد شرّ التدخلات الخارجية

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم، على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ويحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان"، ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى "الحرية والتغيير" بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد "المجلس السيادي"، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.