أكد اللواء محمد عبدالحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، تكويد مزارع الشركة، حيث حصلت على شهادات "جلوبال جاب" ذات المعايير الأوروبية الخاصة بجودة الممارسات الزراعية، خلال كلمته في افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

و"الجلوبال جاب" منظمة عالمية لها هدف جوهري وهو الزراعة الآمنة والمستدامة في جميع أنحاء العالم، بوضع معايير طوعية لاعتماد المنتجات الزراعية حول العالم، حيث يسعى عدد متزايد من المنتجين والمزودين والمشترين بموائمة معايير الاعتماد الخاصة بالمنظمة للتوافق معها، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

فوائد الحصول على الجلوبال جاب

يطلب غالبية تجار التجزئة في الأسواق حاليًا معايير معينة تضمن الزراعة الآمنة والمستدامة، واعتماد GLOBALG.A.P، وهو معيار موثوق لإثبات سلامة الأغذية في المزارع واستدامتها، لذلك عن طريق الالتزام بمعايير الامتثال ونقاط المراقبة CPCC الخاصة بنظام GLOBALG.A.P، ويمكن للمنتجين بيع منتجاتهم على الصعيدين المحلي والعالمي، وبالتالي يمنح اعتماد GLOBALG.A.P المنتجين تذكرة دخول إلى السوق العالمية، ويتوفر المعيار لثلاثة نطاقات إنتاج وهي المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية.

مزايا اعتماد GLOBALG.A.P

1- إضافة قيمة إلى منتجاتك عن طريق الامتثال لمعيار معترف به عالميًا.

2- الوصول إلى عملاء وأسواق وموزعين وتجار تجزئة محليين وعالميين جدد.

3- التقليل من تعرضك لمخاطر السمعة المتعلقة بسلامة الأغذية وسلامة المنتجات.

4- تحسين كفاءة العمليات في مزرعتك وإدارتها.

5- الحصول على رقم GLOBALG.A.P. (GGN) لسهولة تحديد الهوية وقابلية التتبع على مستوى الشركات.