تزامنًا مع فصل الصيف، ونزوح أغلب المصريين إلى الشواطئ والمدن الساحلية للاستمتاع بالإجازة، تستعرض "الوطن" عدد من النصائح والإرشادات للمصيفين خصوصًا أصحاب البشرة الحساسة، يفضل اتباعها في أثناء التواجد على الشاطئ، وفقًا لاستشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر:

1- ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان البيضاء أو الفاتحة.

2- يفضل اصطحاب زجاجة صغيرة بها محلول مطهر مثل "البيتادين" تجنبًا لتعرض أي فرد من أفراد الأسرة لجرح بسيط، فضلًا عن كريم واقٍ للحماية من أشعة الشمس الضارة ودهانه بأي مكان من الجسم معرض للشمس وتجديده كل ساعتين، كما يفضل اصطحاب كريم حروق مثل "ميبو" تحسبًا للتعرض لحروق الشمس أو اللسعات الشديدة أو أي التهاب ويجرى استعماله فورًا لعلاج المشكلة.

4- ارتداء كاب أو "برنيطة" من الخوص الطبيعي على الرأس، ونضارة شمسية بلون "غامق" للحماية من أشعة الشمس.

5- يفضل اصطحاب زجاجة مياه للشرب منها بشكل مستمر على مدار اليوم.

6- يفضل حك قدمك في الرمال للتخلص من الجلد الميت والفطريات الموجودة بين أصابع القدم.

7- للاستمتاع بأشعة الشمس البنفسجية والحصول على فيتامين "د"، يفضل الجلوس في الشمس بعد الساعة 4 عصرًا، حتى لا تتعرض لحروق الشمس.

8- لا يفضل وضع مستحضرات التجميل أو العطور عند الجلوس على الشاطئ أو في أشعة الشمس حتى لا تسبب تراكم البقع السوداء على الجلد.

9- يفضل عدم البقاء بالمايوه مبتلا لحماية الجلد من الفطريات وتغييره فورًا بملابس جافة.

10- إذا حدث لسع قنديل يغسل مكانه فورًا بماء البحر نفسه وليس ماء عاديًا، ثم يُدهن المكان المصاب بخل أو زبادي لمعادلة التأثير القلوي لإفرازات القنديل.

11- الالتهابات التي تنتج للأطفال بسبب أشعة الشمس تعالج بغسول "الكلامينا".

12- للبنات والسيدات، يمكنك دهان الشعر بزيت اللوز الحلو قبل النزول للمياه، للحماية من ملوحة البحر.