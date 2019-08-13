استمر توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار أمنى مكثف لتأمين المواطنين فى الأماكن العامة، وتمركز سيارات الإسعاف فى الميادين والأماكن الحيوية، تزامناً مع استمرار حالة الطوارئ فى جميع المديريات الخدمية طوال إجازة العيد.

فى الغربية، شهدت الشواطئ النيلية بكفر الزيات وبسيون إقبالاً كبيراً من المواطنين للتنزه وقضاء الإجازة بفرعى النيل بالمحافظة، كما توافد الكثير من الأهالى على حديقتى الأندلس والطفل، وانتشرت قوات الشرطة فى الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية لتأمين الاحتفالات، وقال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن الحدائق والمتنزهات العامة جرى فتحها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين طوال أيام العيد، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدنى لمواجهة الحرائق.

ورفعت فنادق مصيف بلطيم الثلاثة شعار «كامل العدد» بعد توافد المصطافين الراغبين فى قضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ المصيف، ووصلت نسبة الإشغال إلى 100%، وقال محمد محجوب، رئيس مدينة بلطيم، إن المدينة استقبلت آلاف المواطنين فى إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب الإشغال والحجوزات ترجع إلى ارتفاع أعداد الراغبين فى قضاء الإجازة على شواطئ بلطيم، وأوضح أن المنقذين تمكنوا من إنقاذ قرابة 50 شخصاً من الغرق خلال اليومين الماضيين، فيما لقى شخصان مصرعهما بشاطئ النرجس لانزلاقهما من فوق منطقة اللسان المحظور نزولها، لافتاً إلى التنسيق مع قصر ثقافة كفرالشيخ لتنظيم احتفالات كرنفالية وسط استعدادات أمنية مكثفة، من بينها عرض مسرحية «فرعون» للفنان علاء مرسى.

وفضّل أهالى الإسكندرية قضاء الإجازة فى حدائق المنتزه، بعيداً عن التزاحم الذى تشهده الشواطئ بسبب توافد المصطافين، وتهافت الأجانب وزوار الدول العربية على زيارة قلعة قايتباى الأثرية بمنطقة بحرى، وسط توافد كبير جداً خاصة الوفود الأجنبية والعربية، كما وجد عدد من الأجانب داخل حدائق المنتزه التاريخية للاستمتاع والتنزه بالجو والحدائق، وقال الدكتور علاء الدمياطى، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، إن الحديقة استقبلت 14 ألف زائر على مدار أول وثانى أيام عيد الأضحى، بمعدل 4 آلاف لليوم الأول وحصيلة بلغت 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأعداد فى اليوم الثانى إلى 10 آلاف زائر بحصيلة تخطت الـ50 ألف جنيه، موضحاً أنه من المتوقع مضاعفة أعداد الزوار خلال ثالث أيام العيد.

450 رحلة نيلية من القاهرة والجيزة لـ"القناطر الخيرية"

واستمرت حالة الطوارئ فى محافظة القليوبية لليوم الثالث على التوالى، حيث استقبلت مدينة القناطر المواطنين للاستمتاع بالحدائق والمسطحات الخضراء، قادمين من القرى المجاورة للقناطر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، وزاد الإقبال على الرحلات النيلية القادمة من مراسى القاهرة والجيزة، حيث حضر الشباب على شكل مجموعات فى رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية، فيما تابع الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار، وقال مختار شداد، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن المدينة استقبلت أكثر من 450 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسى القاهرة والجيزة.

رحلات نهرية بالعبّارات من مرسى حديقة الفردوس فى أسيوط

وواصل المواطنون توافدهم على الحدائق والمتنزهات والنوادى المنتشرة بجميع مراكز ومدن محافظة أسيوط، وعلى ضفتى نهر النيل، كما فتحت حديقتا «الإيمان والفردوس» أبوابهما لاستقبال المحتفلين بالعيد، ونظم مشروع العبّارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحى لحديقة الفردوس وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة لمنع وقوع أى حالات تحرش، وأكد مصدر بمديرية أمن أسيوط أن المديرية كثفت الدوريات الثابتة والمتحركة، ونشرت أفراد المباحث السرية فى المتنزهات والملاهى والحدائق والأماكن السياحية لتأمين المواطنين.

وفى البحر الأحمر، أكد أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغرد قة، أن شاطئ النادى استقبل ما يقرب من عشرة آلاف زائر فى أول وثانى أيام العيد، فضلاً عن زيادة الإقبال فى اليوم الثالث، موضحاً أن إدارة النادى تعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين، وأن تذكرة دخول النادى الاجتماعى لغير الأعضاء لا تتخطى الـ20 جنيهاًً.

نسبة الإشغالات 100٪ بمطروح

ووصلت نسبة الإشغالات فى الفنادق والقرى السياحية فى مطروح إلى 100%، وأكد محمد عبدالله، مدير أحد الفنادق بمطروح، أن أغلب الفنادق كاملة العدد ولا توجد غرف شاغرة حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وشهدت شواطئ المحافظة، ومنها الغرام وروميل وعجيبة وكليوباترا والأبيض، وكورنيش مدينة مرسى مطروح والحدائق العامة بمطروح، إقبالاً كبيراً مع توافد المصطافين وأهالى مطروح لقضاء الإجازة.