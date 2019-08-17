أكد المجلس العسكري السوداني، أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن السودان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن اتفاق السودان اليوم هو اللبنة الأولى التي تسهم في بناء دولة تحقق تطلعات الشعب السوداني

وأضاف الجبير، خلال حفل توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان اليوم، أن السعودية كانت ولا تزال مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره وساهمت في التوصل لاتفاق الشراكة بين الفرقاء السودانيين.

وأوضح أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين منوها إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة بما يكفي البلاد شرّ التدخلات الخارجية

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيسه محمد حمدان دقلو، وعن "الحرية والتغيير" القيادي فيها أحمد ربيع، ووقع كشهود على تلك الوثائق، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الجامعة العربية السفير خليل الذوادي، وبعد التوقيع، سُلمت الأوراق والوثائق إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

ورسم التوقيع، الذي جرى في حفل رسمي رفع شعار "فرح السودان"، خريطة تشكيل السلطة الجديدة في السودان، وفقا للاتفاق السياسي الذي كان وقعه "المجلس العسكري" و"الحرية والتغيير"، في 17 يوليو الماضي، ووثيقة "الإعلان الدستوري"، التي وقعاها بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري، واللذين يحددان آلية تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا، وسلطات واختصاصات تلك المؤسسات وطبيعة العلاقة بينها.