السماح لـ27 قاصرا بمغادرة سفينة للمهاجرين قبالة إيطاليا

أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز"، اليوم، أنه جرى السماح لـ27 قاصرا لا يرافقهم ولي أمر بمغادرة سفينة إغاثة متوقفة قبالة سواحل إيطاليا.

وكتبت المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيقوم خفر السواحل في لامبيدوسا بإجلائهم"، وذلك بعد أن سمح وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على مضض بنزولهم.

وقال سالفيني في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه سيسمح للقاصرين "المفترضين" بمغادرة السفينة أوبن آرمز رغم أن خطوة كتلك "لا تتفق مع توجهي"، وسيبقى البالغون وعددهم 106 وقاصران لا يرافقهما ولي أمر، على متن السفينة.